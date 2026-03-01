Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu

Erbakan'ın yıllar önce yaptığı bir konuşmasında İran'a yönelik olası bir ABD müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşması yeniden gündem oldu. Son iki günde İran'da yaşanan gelişmelerin ardından Erbakan'ın sözleri sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

"UÇAK GEMİLERİ BÖLGEYE GELECEK"

Erbakan konuşmasında, ABD'nin İran'ı işgal etmek isteyebileceğini savunarak, bunun nedenini "İslam'ın yeniden doğuşu" olarak değerlendirdi. ABD'nin uçak gemileriyle bölgeye gelerek Tahran'ı ve diğer merkezleri bombalayabileceğini dile getiren Erbakan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının buna karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

TEKNOLOJİ ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

"Cenabı Allah'ın bize emri var, düşmanın silahından daha üstününe hazırlık yapınız" ifadelerini kullanan Erbakan, teknolojik üstünlüğün önemine dikkat çekti. İsrail'e ilişkin değerlendirmelerinde ise askeri caydırıcılığın gerekliliğini vurguladı.

Erbakan, o konuşmasında füze savunma ve kontrol sistemlerine değinerek, atılan bir füzenin kontrol altına alınabileceğini ve gönderen platform üzerinde etkisiz hale getirilebileceğini ifade etmişti.