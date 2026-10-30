Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

AFYONKARAHİSAR'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Programda, Cumhuriyet temalı türküler seslendirildi, şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Afyonkarahisar'da Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, şiir dinletisiyle başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Yüzyılı Maarif Halk Oyunları Ekibi, geleneksel halk oyunlarından gösteri sundu. Kutlamalar kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Ses Veren Türküler' adlı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı, seslendirilen marşlar ile programa renk kattı.

Programda açıklamalarda bulunan Vali Naci Aktaş, "Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz ve Dumlupınar'da kazanılan kesin zafer, Cumhuriyete giden yolun bu şehirden geçtiğini tarihin sayfalarına altın harflerle nakşetmiştir. Şehrimiz, Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıkla bu ruhun en canlı şahidi olmuş; Cumhuriyetimizin temellerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Bugün şanlı bayrağımız semalarda gururla dalgalanıyorsa, bunu, hiç tereddüt etmeden canlarını bu vatana feda eden aziz şehitlerimize ve vatan aşkını yüreklerinde bir meşale gibi taşıyan kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu sebeple bize düşen görev, bu emaneti yalnızca muhafaza etmekle yetinmemek; Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere daha gelişmiş bir ülke devretmektir. Hedefimiz, huzur içinde yaşayan bir millet, ilelebet var olacak bir devlet ve terör belasından kurtulmuş güçlü bir Türkiye'dir. Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve kenetlenmiş yüreklerimizin gücüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğe doğru kararlılıkla yürüyeceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Şiir, müzik ve halk oyunlarının bir araya geldiği program, mehteran gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı