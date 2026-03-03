Haberler

Trabzon'da 'Savaşın Çocukları' Sergisi Hazırlığı

Güncelleme:
Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iki ay sonra açılması planlanan "Savaşın Çocukları" adlı resim sergisine hazırlanıyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Esra Bingöl gözetiminde resim yeteneğine sahip 24 öğrenci, yaklaşık 4 aydır Filistin, Ukrayna ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananları tuvale yansıtıyor.

Öğrencilerine savaş bölgelerindeki çocukların duygularını anlatmayı amaçladığını belirten Bingöl, o bölgelerde çekilen görüntü ve fotoğraflardan da yola çıkarak çalışma yaptıklarını ifade etti.

Bingöl, 24 öğrencinin birer resim üzerinde çalıştığına işaret ederek, "Mayıs ayında sergiyi açmayı planlıyoruz. Sanatseverlerle buluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken çocuklar, oradaki çocukların duygularını da anlamaya çalışıyor, empati kuruyorlar. Ne kadar güzel nimetlere sahip olduklarını da anlayabiliyorlar. Bu da bence çok güzel, hayata bakış açılarını da değiştiriyor." dedi.

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın ise meslek lisesi olmalarına rağmen sanata dokunan bir konseptleri bulunduğunu vurguladı.

Sergi için resim yapan 10. sınıf öğrencisi Ali Ocak da Filistin'de yaşanan zulmü anlatmaya çalıştığını belirterek, "Aklıma o ortam geldikçe üzülüyorum. Oradaki psikolojiyi, kıtlığı ve yaşananları resimle yansıtmaya çalıştım." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Eren Bayraktutan ise Ukrayna'da hayalleri yarım kalan çocukların resmini çizdiğini ifade etti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan baskı ve zulmü resmetmeye çalıştığını dile getiren 10. sınıf öğrencisi Ali Murat Kul, yaşananlar karşısında dünyanın sessiz kalmasını tuvale aktarmaya gayret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
500

