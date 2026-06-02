Necmettin Erbakan Üniversitesi uluslararası arenada yükselişini sürdürdü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Center for World University Rankings (CWUR) tarafından 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği 2026 Dünya Üniversite Sıralamasında ilk yüzde 7,5'lik dilime girerek uluslararası başarılarını sürdürdü.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025 yılına göre 36 basamak yükselerek bin 588'inci sıraya yerleşen Necmettin Erbakan Üniversitesi, son beş yıllık performansı değerlendirildiğinde ise dünya sıralamasında 172, ulusal sıralamada ise 11 basamak ilerleme kaydetti. NEÜ, araştırma performansı sıralamasında da son 5 yılda 165 basamak yükselerek bin 528'inci sıraya ulaştı. Sıralama; eğitim, istihdam edilebilirlik, akademik kadro ve araştırma performansı olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı ve "araştırma" alanında "araştırma çıktısı", "yüksek kaliteli yayınlar", "etki" ve "atıflar" da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. - KONYA

