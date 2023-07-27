Narlıdere Haberleri - Narlıdere Haber - Haberler

Tunç Soyer'den Döviz Kuru Tepkisi: "4 Senede 90 Milyon Euro Bedelinde Bir Borç Ödemesi Yapmışız. Biz Geri Ödüyoruz, Borcumuz Büyüyor"

Soyer: "Koku Sorunu Tamamen Tarihe Karışacak ve Yüzülebilir Bir Körfez Haline Getireceğiz ve Yüzeceğiz"

Kılıçdaroğlu İzmir'de Narlıdere'de en çok oy aldı

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