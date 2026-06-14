İzmir'de su alan teknedeki 6 yolcu kurtarıldı

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde su alan teknedeki 6 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Narlıdere ilçesinde Yeni Kale açıklarında Grande Turco isimli tekne su almaya başladı. Dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun (yekenin) kırılması sonucu su alan teknedekiler yardım çağrısı yaptı. Teknede bulunan deniz telsizinden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye, 2 deniz polisi botu yönlendirildi. Tekneye güvenli bir şekilde yanaşan ekipler, 6 yolcuyu tahliye ederek, İzmir Marina'ya getirdi.

Kaptan ve bir mürettebatın ise limana yanaştırılması için teknede kalarak ekiplerin çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı