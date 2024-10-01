İzmir'de Okul Kapısına Çarpan Otomobilin Kazası Kamerada
İzmir'in Narlıdere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, özel okulun demir bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kaza anına ait görüntülerde, iki velinin otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulması ve çevredeki vatandaşların panik anları görüldü.
KAZA ANI KAMERADA
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin özel okulun demir bahçe kapısını kırıp içeri girdiği kaza anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 velinin, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulduğu görüldü. Kapalı olan demir bahçe kapısını kıran otomobilin çarptığı velilerle birlikte okulun bahçesine daldığı sırada çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı.