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Okulun Bahçesine İki Otomobil Girdi, Önlem Alındı

Okulun Bahçesine İki Otomobil Girdi, Önlem Alındı
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, bir özel okula 17 gün arayla iki otomobilin çarpması sonucu okulun demir kapısına demir dubalar yerleştirildi. İlk kaza sırasında 3 kişi hafif yaralandı. İkinci kazada ise sürücüsüz hareket eden otomobil duvara zarar verdi, ancak öğrenciler öğretmeninin uyarısıyla kurtuldu.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde 17 gün arayla iki otomobilin çarpıp, kırarak girdiği okulun demir kapısına demir dubayla önlem alındı.

Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki bir özel okulun bahçesine, ilk olarak 1 Ekim'de S.Ç.A.'nın (43) direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil daldı. Demir bahçe kapısını kıran otomobil, öğrencilerden 6 yaşındaki K.A.A. ile velilerden H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarptı. Hafif yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aynı okula 18 Ekim'de bu defa el frene çekilmeyen bir otomobil, sürücüsüz olarak hareket edip, bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Okulun duvarı zarar gördü. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 öğrenci ile 2 veli, içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.

İKİ KAZA DA KAMERADA

Her iki kaza ve sonrasında yaşanan panik okulun yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 17 gün arayla yaşanan iki kaza sonrası yetkililer, harekete geçti. Narlıdere Belediyesi, okulun girişine demir dubalar yerleştirerek önlem aldı. Ayrıca yeni önlemler alınması için de görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bu arada kırılan bahçe kapısı ve hasar gören duvar, görevliler tarafından onarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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