Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Narlıdere'de polisin parmağını ısıran hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Narlıdere'de 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polisin parmağını ısırdığı arbede sonrası görevli memura mukavemet ve tehdit suçundan tutuklanan hükümlünün yakını adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve çıkan arbedede polisin parmağını ısıran hırsızlık hükümlüsü, "görevli memura mukavemet ve tehdit" suçundan da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür aranan B.E'nin (22) Şinasi Sokak'ta olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Polisi fark edince kaçmaya çalışan B.E, kovalamaca sonunda yakalandı. Polise direnen hükümlü, arbedede bir polis memurunun parmağını ısırdı.

Bölgeye gelen ve polise mukavemette bulunan B.E'nin yakını H.E. de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.E. hakkında "görevli memura mukavemet ve tehdit" suçundan da tutuklama kararı verildi. H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Kahreden olay! Bavuldan düşen tabanca 12 yaşındaki Melek'i canından etti

Evdeki bavuldan ölüm çıktı! Küçük Melek'in kahreden kaderi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya'da 5 bin yıllık yangından kalan 8 ekmek bulundu! Müzenin en çok ilgi gören eseri oldu

Kazıda 5 bin yıllık 8 ekmek çıktı! Yangın onları bugüne taşımış
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Korku salan 'Yaragar Canavarı' avlandı! Tam 300 kilo

Adını duyan bile ürküyordu! "Yaragar Canavarı" avlandı
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş