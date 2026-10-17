Fatoş Seğmen kimdir, hangi dizilerde oynadı? 14 ay arayla eşini ve kızını kaybeden eski Türkiye güzeli kaç yaşında, nereli?

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Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin" diye yazdı ve "Mekanın cennet olsun" dedi. Seğmen, eşi Bülent Erdoğan'ı da 14 ay önce kaybetmişti.

CNN Türk ve Milliyet'in haberine göre Alya Erdoğan için cenaze namazı 17 Ekim'de öğle namazının ardından İzmir'deki Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak. Alya, Narlıdere Yukarı Mezarlığı'na defnedilecek.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

Fatoş Seğmen, mankenlikten sunuculuğa ve oyunculuğa geçen İzmirli bir isim. 2004'te Miss Turkey'de ikinci oldu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun.

Yarışmadan sonra aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe'te Türkiye'yi temsil etti. Kariyerine modellikle başladı, televizyonda sunuculuk yaptı, ardından dizilerde rol aldı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Seğmen, "Ah Polis Olsam", "Kuş Dili", "Gemilerde Talim Var" ve "Yalancı Romantik" dizilerinde rol aldı. Sinematürk'teki kayda göre "Yalancı Romantik"te iki sezon yer aldı; "Evlilik Okulu" ve "Ne Münasebet" de oynadığı diziler arasında.

Sinemada Sinan Çetin'in yönettiği "Kağıt" filminde oynadı. Sinematürk, oyuncunun "Kalıngiller" ve "Vezir Parmağı" filmlerinde de oynadığını gösteriyor.

EŞİ BÜLENT ERDOĞAN KİMDİ?

Bülent Erdoğan, Malatyalı bir iş insanıydı. CNN Türk'ün haberine göre bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetti. Hürriyet de Erdoğan'ın ölüm tarihini aynı gün olarak verdi. Alya Erdoğan'ın vefat ilanında anne ve baba olarak Fatoş Erdoğan ile merhum Bülent Erdoğan'ın adı geçiyor.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatoş Seğmen 31 Mayıs 1982'de İzmir'de doğdu. 44 yaşında.