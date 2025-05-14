Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri temin edilerek incelendi, ihbarı yapan telefon numarası üzerinden abone bilgileri tespit edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi ve ihtisas kurulu raporları doğrultusunda 7 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü olarak bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık'ın kesin ölüm sebebine ilişkin değerlendirme yapıldı.

DNA, YAZIŞMA, PARMAK İZİ İNCELENDİ

Ayrıca olayın gerçekleştiği 27 metre yüksekliğindeki binadan düşme ihtimali araştırıldı. Bu kapsamda Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan uzmanlar olay yerinde keşif yaptı. Maktulün cep telefonunda parmak izi ve DNA incelemeleri yapıldı, HTS ve GPRS kayıtları incelendi, elektronik yazışmaları araştırıldı.

Dorukhan Büyükışık

Olay yeri ve şantiye alanı detaylı şekilde incelenerek şüphelilerin olay tarihindeki görev yerleri ve birbiriyle olan mesafeleri belirlendi. Şüphelilerin savunmaları da ayrıntılı olarak alındı.

İNŞAATTA 4 BEKÇİ, 1 İŞÇİ VARDI

Yapılan teknik ve kriminal incelemeler sonucunda, elde edilen kamera kayıtlarında maktulün aracını park ettikten sonra şüpheli H.K'nın bulunduğu bekçi kulübesinin yakınından geçerek inşaat alanına girdiği tespit edildi. Olay tarihinde şantiyede bekçi olarak H.K, H.A, T.Ç, A.G ile işçi olarak B.Ç'nin bulunduğu belirlendi.

"BEYANLAR ÇELİŞKİLİ, ÖLÜMÜ YÜKSEKTEN DÜŞMEYLE UYUMLU DEĞİL"

Şüphelilerin beyanlarında çelişkiler olduğu, maktulün ölümüne sebep olan eylemin kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğinin açık şekilde belirlenemediği kaydedildi. Ancak, otopsi ve uzman raporlarında ölümün yüksekten düşmeyle uyumlu olmadığı, maktulün sırt bölgesine sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık

5 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin 'iştirak halinde kasten öldürme' suçunu işlediklerine dair yeterli şüphe ve delilin bulunduğu kanaatiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası talebiyle 5 kişi hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

8 POLİS DE YARGILANACAK

Öte yandan, olayla ilgili cinayet mahallinde görev yapan 8 polis hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla dava açılmıştı. Polis memurlarının, önümüzdeki günlerde İzmir 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacak.