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İzmir'de Kontrolden Çıkan Otomobil, Okul Bahçesine Girdi: 3 Yaralı

İzmir'de Kontrolden Çıkan Otomobil, Okul Bahçesine Girdi: 3 Yaralı
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil özel bir okulun bahçesine girdi ve 3 kişiyi yaraladı. Olayda yaralananların durumu ciddiyetini korumazken, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S. Ç. A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi.

Bu sırada okulun dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan okul yöneticileri, kadın sürücünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu kazanın gerçekleştiğini ve olayda yaralanan öğretmen veya öğrenci olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

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