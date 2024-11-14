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İzmir'de Haraç İçin Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Konak ve Narlıdere ilçelerinde bir iş yerini haraç almak için kurşunlayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. İki ayrı iş yerinin tehdit edilerek kurşunlanmasının ardından, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İZMİR - İzmir'in Konak ve Narlıdere ilçelerinde aynı kişiye ait iki ayrı iş yerinin 5 gün arayla kurşunlanması olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla arayıp tehditle para istedikleri, alamayınca da iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım ve 9 Kasım günleri gerçekleşen aynı mağdura ait iki ayrı iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Çalışmalarda, iki ayrı iş yerinin 5 gün ara ile kurşunlandığı, mağdurun kendisine farklı numaralardan tehdit mesajları geldiği ve yabancı numaralardan aranarak tehdit yolu ile para istendiği, sonrasında ise iş yerlerinin kurşunlanarak maddi zarar gördüğü tespit edildi. Harekete geçen Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları incelemeleri sonucu Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayı B.S. ve G.U. isimli 2 şüphelinin, Konak ilçesinde meydana gelen olayı ise O.D. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Tespit edilen şüpheliler 12 Kasım günü kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U. ve O.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Haraç İçin Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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