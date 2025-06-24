İzmir'de Yangın Alarmı: Dikili'de Alevlere Hava ve Kara Müdahalesi
İzmir'in Dikili ilçesinde, Narlıdere'deki yangının ardından yeni bir yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Narlıdere ilçesinden sonra bir yangın da Dikili'de çıktı. Buradaki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Narlıdere'deki yangının ardından Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde bulunan orman dışı alanda yangın çıktı. Saat 16.40'ta çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 10 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa