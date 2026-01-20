Haberler

Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Güncelleme:
Narlıdere Kaymakamı Kadir Eser'in emniyet müdürü ve müftüyle birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'na yaptığı hayırlı olsun ziyareti, tarafsızlık tartışmalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

  • Narlıdere Kaymakamı Kadir Eser, İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın'ı ziyaret etti.
  • Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretin yeni seçilen başkana hayırlı olsun ve tebrik amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
  • Sosyal medyada kullanıcılar, kaymakamın ziyaretini eleştirerek devlet görevlilerinin tarafsızlığı konusunda tartışma başlattı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Kaymakam Kadir Eser'in, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Müftüsü ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyaret sosyal medyada tartışma yarattı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTILAR

Narlıdere Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Sn. Kadir Taner Eser, İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı'nın katılımıyla; göreve yeni seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni yönetimlerini tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

TARAFSIZLIK TARTIŞMASI

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı yorum yaparak kaymakamın ziyaretini eleştirdi. Yorumlarda, "Her seçilen partiye ziyaret için gidiyor musunuz?", "Devletin tarafsız bir görevlisi olarak başka hangi partileri ziyaret ettiniz?" ve "Diğer partilere de aynı nezaket gösterilirse sorun yok" ifadeleri öne çıktı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

herhangi bir şey söylemek anlamsız makamına değil kendine yakışanı yapmış

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

