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Narlıdere'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir Narlıdere’de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA
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