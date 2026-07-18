Narlıdere'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda saat 12.10'da çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere; 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozerle müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı