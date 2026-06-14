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İzmir'de su alan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

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İzmir'in Narlıdere ilçesi Yeni Kale açıklarında dümen mekanizması kırılan ve su almaya başlayan 'Grande Turco' isimli teknedeki 6 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kaptan ve bir mürettebat ise tekneyi limana yanaştırmak için teknede kaldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde su alan teknedeki 6 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Yeni Kale açıklarında "Grande Turco" isimli tekne, dümeni yönlendiren ve dümen şaftına bağlı olan mekanik kolun (yekesinin) kırılması üzerine su almaya başladı.

Kaptanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 2 deniz polisi botu yönlendirildi.

Tekneye güvenli şekilde yanaşan ekipler, 6 yolcuyu tahliye ederek İzmir Marina'ya getirdi.

Kaptan ve bir mürettebat ise limana yanaştırılması için teknede kalarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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