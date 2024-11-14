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İzmir'de İş Yerlerine Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de İş Yerlerine Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'in Konak ve Narlıdere ilçelerinde aynı kişiye ait iki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, iş yeri sahibinden para istemek amacıyla tehditle aradığı ve alamayınca kurşunlama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

İzmir'in Konak ve Narlıdere ilçelerinde aynı kişiye ait iki ayrı iş yerinin 5 gün arayla kurşunlanması olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla arayıp tehditle para istedikleri, alamayınca da iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım ve 9 Kasım günleri gerçekleşen aynı mağdura ait iki ayrı iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Çalışmalarda, iki ayrı iş yerinin 5 gün ara ile kurşunlandığı, mağdurun kendisine farklı numaralardan tehdit mesajları geldiği ve yabancı numaralardan aranarak tehdit yolu ile para istendiği, sonrasında ise iş yerlerinin kurşunlanarak maddi zarar gördüğü tespit edildi. Harekete geçen Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları incelemeleri sonucu Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayı B.S. (32) ve G.U. (41) isimli 2 şüphelinin, Konak ilçesinde meydana gelen olayı ise O.D. (23) isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Tespit edilen şüpheliler 12 Kasım günü kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U. ve O.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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