İzmir Futbolu Celal Bölgen'i Kaybetti

İzmir'de Altay, Göztepe, Bucaspor gibi kulüplerde antrenörlük ve teknik direktörlük yapan Celal Bölgen, 77 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Narlıdere'de toprağa verilecek.

İZMİR'de uzun yıllar Altay, Göztepe, Bucaspor gibi kulüplerde hem altyapıda hem de A takım düzeyinde antrenör ve teknik direktörlük görevleri üstlenen Celal Bölgen, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Celal Bölge'nin vefatı özellikle İzmir futbolunda büyük üzüntüye neden oldu. Kuşadasıspor, Milasspor, İzmir Atillaspor, Fethiyespor, Akhisarspor gibi kulüplerde de çalışıp emekli deniz astsubayı Bölgen, bir dönem Ordu Milli Takımı'nda antrenörlük yaptı. Eski kaleci ve teknik direktör İlker Avcıbay'ın kayınpederi olan Celal Bölgen, bugün ikindi namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
