Haberler

İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2023 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan ve evini de kapsayan yangın hakkında yıllar sonra yeni bir açıklama yaptı. Yangının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Tatlıses, maddi kayıplarından ziyade manevi kayıplarına dikkat çekmişti. İmparator, yıllar sonra gelen yeni açıklamasında ise en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü belirtti.

  • İbrahim Tatlıses'in İzmir Narlıdere'deki dairesi 28 Nisan 2023'te çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
  • İbrahim Tatlıses yangında 45 yılda aldığı ödüllerini ve 15 bidon turşusunu kaybettiğini belirtti.
  • İbrahim Tatlıses'in evinin bulunduğu sitede 4+1 lüks bir daire 43 milyon 500 bin TL'ye satılıyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 28 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan lüks site yangını, yeniden gündemde. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesinin bulunduğu blokta çıkan ve ancak 8 saatte kontrol altına alınabilen yangın, geride büyük bir enkaz bırakmıştı.

"GENÇLİĞİM VE ÖDÜLLERİM YANDI" DEMİŞTİ

Yangının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Tatlıses, o dönem yaptığı açıklamada maddi kaybından ziyade manevi kayıplarına dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, "Evimiz yansa iyi, benim gençliğim yandı. 45 senede aldığım ödüllerim, 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım o plaketler yandı." diyerek yaşadığı acıyı dile getirmişti.

İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

YILLAR SONRA GELEN "TURŞU" SİTEMİ

Dairelerin kullanılamaz hale geldiği facianın üzerinden geçen sürenin ardından Tatlıses, magazin dünyasında çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı. Kayıplarını hatırlatan imparator, bu kez esprili ama sitemkâr bir dille en çok üzüldüğü şeyi paylaştı: "En çok 15 bidon turşumun yanmasına üzüldüm."

Tatlıses'in bu açıklaması, takipçileri arasında "İmparator yine formunda" yorumlarına neden olurken, yangının bıraktığı derin izleri de bir kez daha hatırlattı.

Tatlıses'in evinin bulunduğu o sitede şu an 4+1 lüks bir daire 43 milyon 500 bin TL'ye alıcı buluyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı

Bir kentimiz kabusu yaşıyor! Ne yolları ne de arazileri kaldı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti