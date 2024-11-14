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İzmir'de Perdecinin Dükkanları Kurşunlandı: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

İzmir'de Perdecinin Dükkanları Kurşunlandı: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama
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İzmir Konak ve Narlıdere ilçelerinde perdeciye ait iki dükkanın kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İki şahıs tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayların güvenlik kameralarına yansıdığı bildiriliyor.

İZMİR'de perdeciye ait 2 dükkanın kurşunlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yerinin kurşunlandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konak ve Narlıdere ilçelerinde perdeciye ait 2 ayrı dükkan, 4 ve 9 Kasım'da kurşunlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin koordinesinde Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibinin farklı numaralardan mesajla tehdit edilip, para istendiğini tespit etti. Polis ekiplerince şüphelilerin B.S (32), G.U (41) ve O.D (23) olduğu tespit edildi. 3 şüpheli önceki gün Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.U. ile O.D. tutuklanırken, B.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan motosikletle olay yerine gelen O.D.'nin iş yerini kurşunlandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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