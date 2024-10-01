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İzmir'de Okula Kontrolden Çıkan Otomobille Giriş Yapıldı: 3 Yaralı

İzmir'de Okula Kontrolden Çıkan Otomobille Giriş Yapıldı: 3 Yaralı
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, özel bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, okul bahçe kapısını kırarak içeri girmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı korkunç kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza saat 16.43'te Narlıdere ilçesi Çatalkaya Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Narlıdere Kampüsü giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kadın sürücü idaresindeki otomobilin, kapıya doğru manevra yaptığı esnada bir anda hızlandığı, kapı önünde bulunan kalabalığın arasına daldığı anlar kamera görüntüsünde yer aldı.

Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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