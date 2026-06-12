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'Geçmişin İzleri Şenliği' ile kültürel miras geleceğe taşındı

'Geçmişin İzleri Şenliği' ile kültürel miras geleceğe taşındı
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İzmir Narlıdere'de bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geçmişin İzleri Şenliği', öğrenci ve vatandaşları tarihi ve kültürel değerlerle buluşturdu. Geleneksel el sanatları, sahne gösterileri ve ata sporlarıyla dolu etkinlik büyük ilgi gördü.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geçmişin İzleri Şenliği', öğrencileri ve vatandaşları tarihi ve kültürel değerlerle buluşturdu.

Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geçmişin İzleri" Projesi kapsamında organize edilen şenlik, il ve ilçe protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılara tarihle iç içe bir gün yaşattı.

Öğrenciler kültürel değerleri sahnede yaşattı

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören projenin bu yılki şenliği, kültür, sanat ve eğitimi bir araya getirdi. Programın açılış konuşmasını yapan Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Başdaş, projenin kültürel mirasın tanınması ve yaşatılmasındaki önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından Türk kültürünün köklü geçmişini yansıtan sahne gösterileri büyük alkış topladı. Etkinlikte; Mehteran takımı, Zeybek ve Kafkas halk oyunları, "Anadolu'dan Esintiler" dans gösterisi, meddahlık, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile Türk Halk Müziği konseri sahnelendi.

Geleneksel el sanatları ve ata sporları deneyimlendi

Sahne programlarının ardından Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser ve beraberindeki protokol üyeleri, geleneksel sanatlar, halk kültürü ve tarihi değerler temalarıyla hazırlanan sergi alanını gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Şenlik alanında kurulan uygulama stantları ziyaretçilerin akınına uğradı. Öğrenciler, usta ellerin rehberliğinde; ebru, çini, çömlek yapımı, cam işçiliği gibi geleneksel el sanatlarını bizzat uygulayarak öğrendi. Ayrıca etkinlik alanında ata sporlarımızdan geleneksel okçuluk faaliyetleri gerçekleştirilirken, geçmişten günümüze ulaşan çocuk oyunları ile çocuklar hem eğlendi hem de kültürel köklerini deneyimleme fırsatı buldu. Şenliğin kültürel atmosferi; ziyaretçilere ikram edilen geleneksel şerbet, Osmanlı macunu, helva, lokma ve pamuk şeker ile taçlandırıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tam uyum

Öğrencilerin yalnızca izleyici değil; araştıran, üreten ve iş birliği yapan bireyler olarak aktif rol aldığı şenliğin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan 'değerler eğitimi', 'kültürel kimlik' ve 'beceri temelli öğrenme' anlayışıyla güçlü bir şekilde örtüştüğü belirtildi.

Eğitim ve kültürü buluşturan örnek organizasyonun, gelecek yıllarda daha geniş bir katılımla geleneksel olarak sürdürülmesinin hedeflendiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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