Bursa'da AFAD Ekipleri Mahsur Kalan 3 Kişiyi Kurtardı
Bursa'nın Kestel ilçesinde Narlıdere Şelalesi yakınında yürüyüş yapan 2 kişi ve Osmangazi ilçesinde bileğini burkan 1 kişi, AFAD ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde şelale yakınlarında mahsur kalan 2 kişi ile Osmangazi ilçesinde yürüyüş yaparken bileğini burkan 1 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Narlıdere Şelalesi yakınlarında yürüyüş yapan 2 kişi, arazide mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 10 kişilik AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan vatandaşları araziden kurtararak güvenli bölgeye indirdi.
Yürüyüş yaparken bileğini burkan kişi de kurtarıldı
Osmangazi ilçesi Uludağ eteklerinde yer alan Kirazlı ve Yiğitali mahalleleri arasında yürüyüş yapan 5 kişilik gruptan, M.A.K, bileğini burktu.
M.A.K'nin ayağını burkması nedeniyle yürüyememesi üzerine AFAD ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye 10 kişilik AFAD ekibi ve jandarma sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla taşınan M.A.K, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.