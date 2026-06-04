Haberler

Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili 1 şüpheli daha yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Narlıdere'de 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, yurt dışından dönen eski komiser A.K. gözaltına alındı. Olayda daha önce 24 kişi tutuklanmıştı.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan şüphelilerden A.K, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Olay döneminde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan A.K, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Kılıçdaroğlu'ndan 'tedbirli ihraç' hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili

Kılıçdaroğlu'ndan ilk büyük hamle geliyor! İşte hedefindeki 5 isim
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti