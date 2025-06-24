İzmir Narlıdere'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir Narlıdere'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın, Ilıca Mahallesi mevkiinde 16.30 sıralarında çıktı ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ilıca Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 4 helikopter ile havadan 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle de karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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