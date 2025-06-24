İzmir Narlıdere'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir Narlıdere'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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