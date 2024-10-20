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Otomobil Okul Bahçesine Girdi: Son Anda Kurtuldular

Otomobil Okul Bahçesine Girdi: Son Anda Kurtuldular
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde el freni çekilmeyen bir otomobil, özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kaza anında okul önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veli son anda kurtulmayı başardı. Bu olay, 18 gün önce benzer bir kaza ile dikkat çekmişti.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobil, hareket edip okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Okul önünde bulunan 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtulduğu kaza kameraya yansıdı. 18 gün önce de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kapıyı kırıp içeri girmiş, 1 öğrenci ile 2 veliye çarpıp yaralanmasına neden olmuştu.

Kaza, 18 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu. KAZA KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veliyi koşarak gelip uyardığı görüldü. 4 kişi son anda kurtulurken, otomobil okulun bahçesine duvarı kırıp girdiği ve çevredekilerin yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

18 GÜN ÖNCE DE BENZER KAZA YAŞANMIŞTI

1 Ekim'de ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarparak yaralanmalarına neden olmuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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