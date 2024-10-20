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İzmir'de El Freni Çekilmeyen Araç Okul Bahçesine Girdi

İzmir'de El Freni Çekilmeyen Araç Okul Bahçesine Girdi
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde el freni çekilmeyen bir otomobil, bir özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Olay esnasında 2 çocuk ve 2 velinin son anda kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı okulda daha önce de benzer bir kaza meydana gelmişti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı okulda kısa zaman önce de kaza meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir özel okulda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki 35 N 9304 plakalı araç, okulun bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli, koşup gelen öğretmenin ikazıyla son anda kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Korku dolu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 velinin koşarak gelen öğretmenin ikazıyla kaçıştıkları ve aracın okulun bahçe duvarını kırıp girdiği, çevrede bulunan vatandaşların ise panik yaşadığı anlar yer aldı.

Aynı okulda daha önce de kaza olmuştu

Geçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40) yaralanmıştı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Kırılan bahçe kapısı ve duvar ise görevliler tarafından onarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Narlıdere Güvenlik Otomobil 3-sayfa Eğitim Çocuk Bahçe izmir Kaza

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