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İzmir'de otomobil okul bahçesine girdi, 3 kişi yaralandı

İzmir'de otomobil okul bahçesine girdi, 3 kişi yaralandı
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kadının kullandığı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Olayda biri çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin okulun bahçe kapısını kırarak içeri girmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Narlıdere ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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