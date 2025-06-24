İzmir Narlıdere'de Orman Yangını Çıktı

İzmir Narlıdere'de Orman Yangını Çıktı
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde orman yangını başladı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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