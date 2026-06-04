Dorukhan Büyükışık soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aranan Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan A.K. havaalanında yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) önemli görevlerde bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), 13 Mayıs 2018 günü gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için evinden ayrılmış, sabah saatlerinde evinin 600 metre ilerisindeki inşaatın istinat duvarı dibinde cansız bedeni bulunan gencin ölümü, o dönem kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi, olay dosyasını yeniden incelemeye aldı. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirilen soruşturma sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz mayıs ayında 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında ilçe emniyet müdürü, komiserler, polis memurları, inşaat şirketi ortakları ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

Aranan şüphelilerden bir komiser daha bugün yakalandı. Olay tarihinde bölgede Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan A.K. bu sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı