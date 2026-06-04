Haberler

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018'de hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada aranan Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri A.K., Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 23 kişi tutuklanmıştı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aranan Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan A.K. havaalanında yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) önemli görevlerde bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), 13 Mayıs 2018 günü gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için evinden ayrılmış, sabah saatlerinde evinin 600 metre ilerisindeki inşaatın istinat duvarı dibinde cansız bedeni bulunan gencin ölümü, o dönem kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi, olay dosyasını yeniden incelemeye aldı. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirilen soruşturma sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz mayıs ayında 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında ilçe emniyet müdürü, komiserler, polis memurları, inşaat şirketi ortakları ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

Aranan şüphelilerden bir komiser daha bugün yakalandı. Olay tarihinde bölgede Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan A.K. bu sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor

Bu gülüşün altından büyük sinsilik çıktı! Haber yolladı, gidiyor
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Ünlü oyuncuların bu görüntülerinin sonu ağır oldu! Peş peşe hamleler
Denizli'de Alzheimer hastası kadından haber alınamıyor

Denizli'de Alzheimer hastası kadın kayboldu
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Şahin K. geri döndü: Elim boş gelmedim, büyük bir sürprizim var
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

Dün geceye damga vuran görüntü!

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

12 yaşında diye evlatlık aldılar, gerçeği aylar sonra öğrendiler
Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz