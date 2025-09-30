Haberler

İzmir'de Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: İki Yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde minibüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu her iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, her 2 aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi Yurtbulmuş'un kullandığı 35 CCT 002 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Gürsel Dede yönetimindeki 35 UP 197 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan minibüsün sürücüsü Yurtbulmuş ile kamyonun şoförü Dede yaralandı. Yurtbulmuş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
