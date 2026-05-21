İsmail Yalçın, uzun yıllar emniyet teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuş bir kamu görevlisi olarak bilinirken, son yıllarda adı İzmir’de yürütülen dikkat çekici bir adli soruşturma ile yeniden gündeme gelmiştir. Peki, İsmail Yalçın kimdir? Eski Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ESKİ NARLIDERE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İSMAİL YALÇIN KİMDİR?

Eski Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, kamu görevinde uzun yıllar farklı birimlerde görev yapmış bir emniyet mensubu olarak bilinir. Özellikle İzmir’in Narlıdere ilçesinde görev yaptığı dönemde adı, 2018 yılında meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Dorukhan Büyükışık olayıyla birlikte yeniden gündeme gelmiştir.

Basına yansıyan bilgilere göre İsmail Yalçın, söz konusu olayın ilk soruşturma sürecinde görev alan emniyet birimleri içerisinde yer almış ve dosyada adı geçen şüpheliler arasında gösterilmiştir. İddialar kapsamında, olayın başlangıçta “yüksekten düşme” olarak değerlendirildiği, ancak daha sonra yürütülen genişletilmiş soruşturma sonucunda dosyanın “kasten öldürme” şüphesiyle yeniden ele alındığı ifade edilmektedir.

Güncel süreçte ise İsmail Yalçın’ın Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yaptığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Ancak yargı süreci devam ettiğinden, kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

İSMAİL YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

İsmail Yalçın’ın yaşı hakkında kamuya açık, doğrulanmış ve net bir bilgi bulunmamaktadır.

İSMAİL YALÇIN NERELİ?

İsmail Yalçın’ın memleketi hakkında da kamuya açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK DOSYASI VE SORUŞTURMANIN GENİŞLEMESİ

2018 yılında İzmir’in Narlıdere ilçesinde bir inşaat şantiyesinde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık’ın ölümü, uzun süre “yüksekten düşme” olarak değerlendirilmişti. Ancak ilerleyen süreçte yapılan yeni incelemeler ve delil değerlendirmeleriyle dosya yeniden açıldı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte olayın “kasten öldürme” ihtimali üzerinde durulduğu ve bu kapsamda çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldığı basına yansıdı. Özellikle farklı meslek gruplarından kişilerin dosyaya dahil edilmesi, soruşturmayı daha kapsamlı bir hale getirdi.

26 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 9 ilde eş zamanlı gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Toplam 26 kişinin şüpheli olarak yer aldığı süreçte, emniyet görevlileri, şantiye çalışanları ve şirket yöneticileri dosyada birlikte değerlendirildi.

Basına yansıyan listeye göre, şüpheliler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın’ın da bulunduğu ifade edildi. Ayrıca farklı görevlerde bulunan polis memurları, olay yeri inceleme ekipleri ve inşaat firması çalışanları da soruşturma kapsamında yer aldı.