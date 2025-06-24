İzmir'de İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'de İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanda çıkan her iki yangın da kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmaları yapılıyor.

İlk yangın Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 4 helikopter ile havadan 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle de karadan müdahale etti. Dikili ilçesindeki yangın ise Çandarlı Mahallesi'nde bulunan orman dışı alanda çıktı. Saat 16.40'ta çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 10 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile karadan müdahale etti.

Her iki yangının da kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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