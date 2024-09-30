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Okul bahçesinde panik dolu anlar! 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

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İzmir'de frene basması gerekirken gaza basan sürücü, civarda bulunan okulun kapısını kırarak durabildi. 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kazada, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Okul bahçesinde panik dolu anlar! 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

ÖĞRETMEN VEYA ÖĞRENCİLER YARALANMADI

S.Ç.A isimli kişinin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Çatalkaya Mahallesi'ndeki özel okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada okulun dışında bulunan K.A.A., H.Y. ve G.G.Ş., aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Okul bahçesinde panik dolu anlar! 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Öte yandan okul yöneticileri, kadın sürücünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu kazanın gerçekleştiğini ve olayda yaralanan öğretmen veya öğrenci olmadığını öne sürdü. Bu arada, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, caddede duran S.Ç.A'nın kullandığı otomobilin, aniden hareket ederek okulun kapısını kırdığı ve orada bekleyen kişilere çarptığı anlar yer alıyor.

Okul bahçesinde panik dolu anlar! 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Okul bahçesinde panik dolu anlar! 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Narlıdere Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Çocuk izmir

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