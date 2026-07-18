İzmir Narlıdere yangın SON DAKİKA! Narlıdere'de neden yangın çıktı, söndürüldü mü?

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Peki, Narlıdere'de neden yangın çıktı, söndürüldü mü? Detaylar...

İZMİR NARLIDERE YANGIN SON DAKİKA!

İzmir’in Narlıdere ilçesinde meydana gelen orman yangını, çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle karşılandı. Yangının, Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda başladığı bildirildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangın bölgesine hem havadan hem de karadan çok sayıda ekip ve araç yönlendirildi.

Bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında yangının büyümesini engellemek ve alevleri kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Yangına müdahale için bölgeye;

4 uçak,

6 helikopter,

25 arazöz,

5 su ikmal aracı,

3 dozer

sevk edildi.

Ekipler, yangının etkilediği alanlarda kontrol sağlamak ve olası yayılma riskini azaltmak için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

NARLIDERE'DE NEDEN YANGIN ÇIKTI, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Narlıdere’de çıkan orman yangınının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer tarafından yangının neden başladığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin bölgedeki müdahale ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

Yangının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için hava araçları ve kara ekipleriyle çalışma başlattı. Yangının çıkış sebebinin, yapılacak incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

ALİ ONBAŞI DERESİ MEVKİSİNDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN BAŞLADI

Yangın, İzmir’in Narlıdere ilçesine bağlı Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların alevleri fark ederek ihbarda bulunmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Ormanlık alanlarda meydana gelen yangınlarda ilk müdahalenin hızlı yapılması büyük önem taşırken, ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının bulunduğu alanın ormanlık bölge olması nedeniyle ekipler, alevlerin rüzgarın etkisiyle farklı noktalara ilerlememesi için geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

HAVA VE KARA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen müdahale çalışmalarında çok sayıda hava ve kara unsuru görev aldı.

Yangına müdahale kapsamında bölgeye gönderilen ekipler, arazözler ve su ikmal araçlarıyla karadan söndürme çalışması yürütürken, uçak ve helikopterler de havadan destek sağlıyor.

Özellikle orman yangınlarında hava araçları, ulaşılması zor bölgelerdeki alevlere hızlı müdahale edilmesi açısından önemli rol oynuyor. Kara ekipleri ise yangının çevredeki alanlara ilerlemesini engellemek amacıyla yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Narlıdere’deki orman yangınına yönelik müdahale çalışmaları ekiplerin koordinasyonuyla devam ediyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması ve bölgede güvenliğin sağlanması için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yangının seyri ve söndürme çalışmalarına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Bölgede görev yapan ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yeniden yangın oluşabilecek noktaların denetlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve söndürme çalışmalarının son durumu hakkında yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.