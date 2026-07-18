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İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz ve diğer ekiplerle müdahale ediliyor.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Narlıdere ilçesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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