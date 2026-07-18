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Narlıdere'de Orman Yangını

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz ve diğer ekipmanlarla müdahale ediliyor.

(İZMİR) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına hızla müdahale etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonundaki söndürme çalışmaları havadan ve karadan 4 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak.

Kaynak: ANKA
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