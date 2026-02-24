Haberler

İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem

İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan iki polis memuruna idari işlem başlatıldı; bir polis memuru açığa alındı. Olay, sürücünün makas attığı iddiasıyla durdurulmasından sonra gerçekleşti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatılırken, polis memurlarından biri açığa alındı.

İddiaya göre, Narlıdere ilçesinde Ş.B. (27) idaresinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün makas attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı, ayrıca darp konusunu gerçekleştiren polis memurunun olay sonrası açığa alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Osimhen için yepyeni bir karar
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin