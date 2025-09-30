Haberler

İzmir'de Minibüs ve Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

Narlıdere ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü, itfaiye tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ferdi Yurtbulmuş idaresindeki 35 CCT 002 plakalı minibüs, Mithatpaşa Caddesi'nde Gürsel Dede'nin kullandığı 35 UP 197 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Yurtbulmuş, itfaiye görevlilerince çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
