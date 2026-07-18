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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Narlıdere'deki orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz ve diğer ekiplerle müdahale sürüyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçede Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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