Muş-Bulanık devlet yolunun 10 kilometrelik kesimi 16.00 itibarıyla trafiğe açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muş-Bulanık devlet yolunun 57+000-67+000 kilometreleri arasındaki 10 kilometrelik güzergah, yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 16.00 itibarıyla trafiğe açıldı. Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yürütülen çalışmalarla yol, sürücülerin kullanımına sunuldu.
Muş- Bulanık devlet yolunda yapım çalışmaları tamamlanan 10 kilometrelik güzergah, yeniden taşıt trafiğine açıldı.
Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yürütülen 959-02 KK No'lu Muş-Bulanık devlet yolunun 57+000 ile 67+000 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları bu sezon tamamlandı.
Yolun trafiğe hazır hale getirilmesinin ardından söz konusu güzergah, saat 16.00 itibarıyla araç geçişine açılarak sürücülerin kullanımına sunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı