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KULP- MUŞ YOLU ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlarla beton köprünün çökmesinin ardından, Kulp- Muş karayolunun 16'ncı kilometresinde de yol çöktü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kulp Belediyesi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışlardan dolayı Kulp-Muş yolunun 16'ncı kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle yol Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatılmıştır. Kulp Belediyesi yönetimi Karayolları ekipleriyle iletişim içerisinde olup, çöken yolda gerekli çalışmaların yapılıp kısa sürede tekrar ulaşıma açılacağı bilgisinin ifade edildiği' belirtildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı