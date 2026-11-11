BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31 panelinde Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirecek

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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Antalya'daki COP31 kapsamında gerçekleştirilecek panelde Van Gölü Havzasının geleceği, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri ve çevresel sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerde bulunacak.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki panelde konuşmacı olarak yer alacak.

14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de Antalya COP31 Yeşil Bölge Panel 1 Salonu'nda gerçekleştirilecek "Van Gölü Havzası ve Çevresinde Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" başlıklı panelde, havzanın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar ve iklim değişikliğinin bölgesel etkileri ele alınacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin moderatörlüğünü yapacağı panele, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep katılacak.

Panelde küresel iklim değişikliğinin Van Gölü Havzası üzerindeki etkileri, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek. Ayrıca iklim değişikliğine uyum süreçleri ve üniversitelerin bu alandaki bilimsel sorumlulukları da gündeme gelecek.

Bölge üniversitelerinin rektörlerini uluslararası bir platformda buluşturacak etkinlikte, bilimsel araştırma kapasitelerinin artırılması, üniversiteler arası iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin çevre politikalarına sağlayacağı katkılar üzerinde de durulacak.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın panelde, Van Gölü Havzasının korunması, bölgedeki çevresel sorunların çözümü ve iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin üstlenebileceği bilimsel ve kurumsal sorumluluklara ilişkin görüşlerini paylaşması bekleniyor.

BEÜ'nün COP31 kapsamındaki bu katılımının, Van Gölü Havzasının korunmasına yönelik bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı