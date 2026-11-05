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Muş'ta yasa dışı avlanan şahsa 6 bin 424 TL para cezası kesildi

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Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yasa dışı avlandığı belirlenen bir şahsa 6 bin 424 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın avladığı çil keklikler için de 12 bin TL tazminat kararı alındı.

Muş'ta yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen bir şahsa 6 bin 424 TL idari para cezası uygulanırken, avladığı çil keklikler için de 12 bin TL tazminat kararı alındı.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş DKMP Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avlandığı belirlenen bir şahıs tespit edildi. Yapılan kontrollerde yasa dışı avlandığı belirlenen şahıs hakkında 6 bin 424 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın avladığı çil keklikler nedeniyle de 12 bin TL tazminat kararı alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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