Meteoroloji Diyarbakır ve Batman çevresinde kuvvetli sağanak bekliyor

Meteoroloji Diyarbakır ve Batman çevresinde kuvvetli sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Öğle sonrası Diyarbakır, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş, akşamdan itibaren Şanlıurfa çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor; sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş, akşamdan itibaren de Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA