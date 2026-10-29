Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Diyarbakır ve Batman çevresinde kuvvetli sağanak bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Öğle sonrası Diyarbakır, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş, akşamdan itibaren Şanlıurfa çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor; sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş, akşamdan itibaren de Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörle mücadelenin kritik ismiydi! 'Süper vali' Ünal Erkan hayatını kaybetti

Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" hayatını kaybetti
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş cezaevinden çıkıyor
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar: Sen Cumhuriyet’in ta kendisisin

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı