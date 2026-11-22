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Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ve karayolları ekipleri yetişti.

Bitlis genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Ahlat-Malazgirt kara yolu güzergahında etkisini artıran kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Güzergahta bazı araçların kar nedeniyle ilerleyemeyerek mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine jandarma trafik ve asayiş ekipleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ahlat Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen kış tedbirleri toplantısı kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasıyla jandarma ekipleri, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin ve araçların yardımına koştu. Yolda mahsur kalan araçlar, jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

Öte yandan, karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden normale dönmesi ve sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için güzergahta kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı