Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında, farklı yaş gruplarından sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuva, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. 12 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen turnuvanın açık kategorisine 90 sporcu başvurdu. İsviçre sistemiyle 7 tur üzerinden gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, 10 dakika ve hamle başına 5 saniye eklemeli tempo ile rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için yarıştı. Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen organizasyonda, satranç sporunun yaygınlaştırılması ve farklı yaş gruplarından sporcuların bir araya getirilmesi amaçlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilcisi Muhsin Gök, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel satranç turnuvası düzenlediklerini belirterek, etkinliğe Van, Bitlis ve Elazığ'dan da katılım olduğunu söyledi. Toplam 90 sporcunun başvuru yaptığını ifade eden Gök, "Açık kategori ve U12 kategorisi olmak üzere iki kategoride turnuva düzenleniyor. Katılım oldukça fazla. Van, Bitlis ve Elazığ illerimizden de katılımlar var. Turnuvaya toplam 90 katılımcı başvurusu yapıldı. En azından Öğretmenler Günü'ne özel bir etkinlik olsun istedik. Turnuvalarımız Muş genelinde sürekli devam ediyor. Yakın bir tarihte, 5 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de bir turnuvamız daha olacak. Bu turnuvamızı yine açık kategoride düzenleyeceğiz ve çevre illerimizden de yoğun katılım bekliyoruz. Buradaki amacımız çocuklarımızı ekran başından uzaklaştırmak, onları kötü alışkanlıklardan arındırmak ve bir nebze olsun bu tür etkinliklere yönelmelerini sağlamaktır" dedi.

Turnuvaya katılan öğrencilerden Hasan Sever ise "Yaklaşık 3 yıl önce satranç oynamaya başladım. Şu anda büyük bir keyifle oynuyorum ve iyi oynadığımı da düşünüyorum. Satranç benim için çok güzel bir oyun. Bizleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran çok güzel bir spor. Satrancı öğrenip iyi oynadıktan sonra güzel yerlere de gelebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı